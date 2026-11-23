كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تحركات المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعلاج بعض الجوانب الفنية قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وقال إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني للأهلي خصص فقرات تدريبية للعمل على الكرات الثابتة والتسديد على المرمى، في إطار الاستعداد للمباراة، موضحًا أن عموتة اهتم بتطوير الجانب الهجومي من الكرات الثابتة، بعدما أثيرت تساؤلات حول معاناة الفريق في هذا الجانب.

وأضاف فايق أن بعض لاعبي الأهلي ظهروا بحالة تألق كبيرة خلال فقرة التسديد على المرمى، مشيرًا إلى أن التدريبات شهدت مستويات مميزة من عدد من اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة أمام بيراميدز، اليوم الإثنين 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين، بعدما سجل لاعبوه 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.