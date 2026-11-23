تحدث أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المباراة ستكون قوية في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، محذرًا لاعبي الفريق السماوي من الدخول إلى اللقاء بحالة من الغرور أو الاستعلاء.

وقال دويدار، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن لاعبي بيراميدز عليهم التعامل بجدية وتركيز كبير مع مواجهة الأهلي، وعدم الاعتقاد بأن الفريق قادر على حسم المباراة بسهولة، مشيرًا إلى أن الاستهانة بالمنافس قد تكلفهم نتيجة ثقيلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «لعيبة بيراميدز لو نزلوا متكبرين هيطلعوا بفضيحة قدام الأهلي»، موضحًا أن الفريق الأحمر يمتلك دوافع كبيرة لتحقيق الانتصار، وسيخوض المواجهة برغبة قوية في فرض سيطرته على مجريات اللعب.

وأشار دويدار إلى أن الأهلي سيدخل المباراة باندفاع هجومي كبير، متوقعًا ظهورًا قويًا من لاعبيه، خاصة أن الفريق يدرك أهمية حصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة من منافسات الدوري، ولا يرغب في التفريط في نقاط جديدة.

وفي المقابل، يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز على الأهلي، من أجل توسيع الفارق بينهما في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة بالنسبة للفريقين، ويجعلها واحدة من أبرز مباريات الموسم.

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل المنافسة المباشرة بين الناديين على المراكز المتقدمة، وترقب الجماهير لما ستسفر عنه المواجهة من تأثير على شكل المنافسة خلال الموسم الحالي 2026-2027.