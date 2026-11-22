كشف ناصر عباس، الخبير التحكيمي، عن أرقام لافتة في السجل التحكيمي للسلفادوري إيفان بارتون، المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، مسلطاً الضوء على كثرة البطاقات التي أشهرها الحكم خلال مسيرته.

الإنذارات وحالات الطرد

وقال عباس، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن بارتون يبلغ من العمر 35 عاماً، ورغم صغر سنه نسبياً فإنه يمتلك سجلاً تحكيمياً يتضمن عدداً كبيراً من الإنذارات وحالات الطرد.

وأوضح الخبير التحكيمي أن الحكم السلفادوري أشهر 1529 بطاقة صفراء و69 بطاقة حمراء مباشرة، بالإضافة إلى 76 بطاقة حمراء نتيجة الحصول على إنذارين، وفقاً للإحصائيات التي استعرضها خلال اللقاء.

وأشار عباس إلى أن هذه الأرقام تعكس أهمية استعداد لاعبي الأهلي وبيراميدز لطبيعة إدارة الحكم للمباراة، خاصة أن كثرة الإنذارات قد تضع اللاعبين تحت ضغط تحكيمي طوال أحداث المواجهة.

تجنب التدخلات العنيفة والاعتراضات

وشدد على ضرورة تجنب التدخلات العنيفة والاعتراضات غير المبررة، والتعامل بحذر مع قرارات الحكم، حتى لا يفقد أي فريق أحد عناصره المؤثرة خلال واحدة من أهم مباريات المنافسة على لقب الدوري.