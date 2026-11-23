أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، ثقته في قدرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجنب الخسارة أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر سيخرج بنتيجة إيجابية سواء بتحقيق الفوز أو التعادل.

وقال ريان، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مواجهة بيراميدز ستكون اختبارًا حقيقيًا للاعبي الأهلي، وليست للمدير الفني، موضحًا أن نتيجة المباراة لن تؤثر على تقييمه لعماد النحاس أو تقلل من قيمته الفنية.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لا ينتظر من الفريق تقديم أداء فني معين خلال المواجهة بقدر اهتمامه بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أن الأهم في مثل هذه المباريات هو الخروج بالنتيجة المطلوبة، خاصة في ظل أهمية اللقاء في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

وشدد ريان على ثقته في قدرة الأهلي على تفادي الهزيمة أمام بيراميدز، قائلًا إن الفريق لن يخسر المواجهة، سواء نجح في تحقيق الانتصار أو اكتفى بالتعادل.

وتأتي تصريحات ياسر ريان قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وبيراميدز، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، حيث يسعى كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقفه في سباق المنافسة.