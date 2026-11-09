تنفيذ حملة مكبرة على الفريزة والنباشين بشارع فيصل في الجيزة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بعمل حملة مكبرة على الفريزة والنباشين بشارع فيصل بحضور الادارة العامة للمتابعة بالهيئة وشرطة المرافق، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

حيث أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بأن الحملة شملت شارع فيصل بنطاق احياء بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية والهرم وكان معهم سيارات نصف عام وعمال نظافة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 50 جونية للفريزة والنباشين وقد وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة الجواني.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للقضاء على الفريزة والنباشين بنطاق احياء الجيزة.