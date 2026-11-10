مؤتمر الحج بجدة يناقش الترتيبات التنظيمية والتشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن

ناقش مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، المقام في جدة، التعليمات المنظمة لأعمال مكاتب شؤون الحج ومتطلبات خدمة ضيوف الرحمن، خلال جلسة خاصة بعنوان "الترتيبات التنظيمية والتشغيلية لمكاتب شؤون الحج"، بحضور رؤساء المكاتب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المعنية.

وأكدت الجلسة أهمية التنسيق المبكر بين المكاتب والجهات المختصة، والالتزام بالتعليمات المتعلقة بموسم الحج، لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بأمن وأمان،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وشددت على ضرورة أداء الحج بتصريح رسمي، وعدم إيواء المخالفين للانظمة و التعليمات أو التستر عليهم أو نقلهم، والتأكد من حصول المشرفين والعاملين في الحملات الراغبين في أداء المناسك على التصاريح التي تخوّلهم بذلك.

وتناولت الجلسة تنظيم تفويج الحجاج منذ قدومهم عبر المنافذ البرية حتى وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتنسيق حركتهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية.

وأكدت استكمال بيانات الحجاج المرتبطة ببطاقة “نسك” وحملها بصفة دائمة، لتسهيل التحقق من هوياتهم وتنظيم دخولهم، وعدم استغلال المناسك لرفع الرايات والشعارات الدينية أو السياسية، والالتزام بالتعليمات المنظمة للمنشورات والمطبوعات.

واستعرضت اشتراطات الاستطاعة الصحية للمحافظة على سلامة الحجاج، ومسؤولية الدول التي يفدون منها في الإقرار بخلوهم من الأمراض التي تتعارض مع الحد الأدنى من المتطلبات البدنية لأداء المناسك، ومن أمثلتها فشل أحد الأعضاء الرئيسة، والأمراض العصبية والنفسية الشديدة التي تعيق الإدراك أو الحركة.

وتطرقت إلى التعاون بين الجهات الصحية ووزارة الحج والعمرة ومنظومة “نسك” لربط بيانات المراجعات الطبية للحجاج برموز التصنيف الدولي للأمراض “ICD”، بما يساعد على تحديد الحالات التي قد تعيق أداء المناسك، والتنسيق بشأن المتطلبات المناسبة لها، حفاظًا على سلامة أصحابها.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، تناولت الجلسة مراحل الترتيبات المبكرة لنقل الحجاج لموسم حج 1448هـ، بدءًا من تعيين الناقلات الجوية عبر منصة “نسك مسار”، ثم استكمال التعاقدات وتوثيقها وتحديد حصص الناقلات، وصولًا إلى تقديم طلبات التشغيل وإقرار جداول الرحلات وإصدار التصاريح الجوية، بعد استيفاء المتطلبات التشغيلية والاقتصادية والأمنية والفنية.

وأبرزت أهمية اختيار ناقلات ذات أداء تشغيلي مرتفع وأسطول كافٍ، وتحديث الخطط التشغيلية وجداول الرحلات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، بما يدعم جاهزية الرحلات وانسيابية نقل ضيوف الرحمن.

كما استعرضت خدمات تيسير رحلة الحجاج جوًا، وتشمل نقل أمتعتهم عند القدوم مباشرة من المطار إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وإنهاء إجراءات السفر عند المغادرة من مقار السكن، بما يشمل إصدار بطاقات صعود الطائرة ووزن الأمتعة وإصدار بطاقاتها ونقلها بأمان إلى المطار.

وأوضحت أن هذه الخدمات أسهمت في تقليص وقت الانتظار عند القدوم من مدة تتراوح بين 45 و70 دقيقة إلى نحو 15–20 دقيقة، فيما بلغت المدة من دخول صالة المطار حتى الوصول إلى بوابة السفر عند المغادرة نحو 20 دقيقة، بما يعزز انسيابية الحركة ويحسّن تجربة الحجاج.

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