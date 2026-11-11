قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
إضافة سؤال الترجمة وزيادة درجات القصة.. معلم يعلن مواصفات امتحانات إنجليزي المرحلة الثانوية
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هولندا تطرح نهجا لخفض انبعاثات سلاسل القيمة ضمن أجندة "كوب-31"

هولندا تطرح نهجا لخفض انبعاثات سلاسل القيمة ضمن أجندة "كوب-31"
هولندا تطرح نهجا لخفض انبعاثات سلاسل القيمة ضمن أجندة "كوب-31"
أ ش أ

 تتجه هولندا إلى تعزيز جهودها لخفض الانبعاثات المرتبطة بسلاسل إنتاج السلع والخدمات، من خلال أجندة سياسية جديدة تستهدف معالجة الانبعاثات الناجمة عن مراحل الإنتاج التي تتم خارج حدودها، في إطار مساع أوسع لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

ووضعت الحكومة الهولندية "أجندة سياسية لخفض انبعاثات سلاسل قيمة المنتجات"، تتضمن مجموعة من الإجراءات التي يمكن البدء في تنفيذها على المدى القصير، بهدف تحقيق خفض تدريجي للانبعاثات المرتبطة بالسلع والمواد التي تستوردها هولندا من الخارج.

وأوضحت الحكومة - في بيان - أن جانبا كبيرا من هذه الانبعاثات ينشأ في المراحل السابقة لوصول المنتجات إلى السوق الهولندية، بما في ذلك عمليات استخراج المواد الخام وإنتاجها وتصنيعها في دول أخرى، الأمر الذي يتطلب، بحسب رؤيتها، تعاونا أوروبيا ودوليا أوسع لمعالجة المشكلة.

وتعتمد الأجندة الهولندية على نهج مرحلي، بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الدفع حاليا نحو فرض هدف أوروبي ملزم لقياس "البصمة الكربونية" يواجه تحديات تتعلق بطرق القياس وتوافر البيانات، فضلا عن صعوبة متابعة التحسن بصورة دقيقة من عام إلى آخر.

وبدلا من ذلك، تعتزم هولندا العمل، بالتعاون مع دول أوروبية تتبنى توجهات مماثلة، على تحسين البيانات وطرق القياس وإعداد التقارير المتعلقة بالانبعاثات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الانبعاثات المرتبطة بسلاسل التوريد للشركات.

وتولي الخطة اهتماما خاصا بما يعرف بالانبعاثات غير المباشرة في سلاسل القيمة، ولاسيما تلك الناتجة عن شراء المواد الخام والخدمات، والتي يقع جزء كبير منها خارج القارة الأوروبية بسبب اعتماد الصناعات الأوروبية على موارد ومنتجات يتم إنتاجها في مناطق مختلفة من العالم.

كما تدعو الحكومة الهولندية إلى مراعاة قضية "تسرب الكربون" بصورة أكبر عند إعداد السياسات المناخية، في إشارة إلى انتقال بعض الأنشطة الصناعية إلى دول تطبق معايير بيئية أقل صرامة، بما قد يحد من الفوائد الفعلية للإجراءات الرامية إلى خفض الانبعاثات.

وتتضمن المقترحات أيضا دراسة وسائل لتشجيع الشركات على تقليص الانبعاثات في سلاسل توريدها، ومن بينها إيلاء اهتمام أكبر للجهود التي تبذلها الشركات في هذا المجال عند منح العقود والمشتريات العامة.

وأكدت الحكومة الهولندية أن الجزء الأكبر من جهودها سيركز على العمل داخل الاتحاد الأوروبي، لضمان توفير بيئة تنافسية متكافئة للشركات، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير أدوات يمكن أن تسهم في تحقيق تحول تدريجي نحو سلاسل إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

وترى هولندا أن هذا النهج يمكن أن يساعد على تحقيق خفض ملموس للانبعاثات على المدى المتوسط والطويل، دون فرض أعباء تنظيمية وإدارية إضافية كبيرة على قطاع الأعمال في المرحلة الحالية، وبما يمهد لاتخاذ خطوات أكثر طموحا مستقبلا على المستوى الأوروبي.

خفض الانبعاثات المرتبطة بسلاسل إنتاج السلع والخدمات معالجة الانبعاثات الناجمة عن مراحل الإنتاج الحكومة الهولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

"معلومات الوزراء" يستعرض الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي

"معلومات الوزراء" يستعرض الدور المتنامي للخدمات والأصول غير الملموسة في التصنيع العالمي

مدبولي

رئيس الوزراء: ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد