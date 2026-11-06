خلفا لاجارد.. هولندا وإسبانيا ترشحان مسئولين سابقين لرئاسة البنك المركزي الأوروبي

قدمت هولندا وإسبانيا، اليوم /الجمعة/، مرشحيهما لخلافة كريستين لاجارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، التي تنتهي ولايتها في 7 فبراير المقبل.

ويتنافس على المنصب بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق للبنك المركزي الإسباني، وكلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، وهما المرشحان الوحيدان اللذان تقدما قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم الترشيحات.

تأتي الترشيحات في إطار مشاورات أوسع بين القوى الاقتصادية الأوروبية الكبرى بشأن توزيع المناصب في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى إدارة أنشطة البنك اليومية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.

ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل، فيما يُتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي توزيع المناصب خلال قمة غير رسمية في دبلن نهاية الأسبوع المقبل.