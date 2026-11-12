دونجا: حسام حسن حقق إنجازًا عظيمًا.. وعلي ماهر مدرب كبير وأثق في نجاحه

أكد تامر عبدالحميد دونجا، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر حقق إنجازًا عظيمًا مع الفراعنة، مشيرًا إلى أن بعض الأزمات التي دخل فيها تسببت في خسارته الكثير.

وقال دونجا، خلال تواجده ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: “حسام حسن حقق إنجازًا عظيمًا مع منتخب مصر ولا يختلف أحد على ذلك، ولكن العديد من المشاكل التي تورط فيها تسببت في خسارته الكثير”.

وأضاف: “حسام حسن صنع العديد من الأزمات مع اللاعبين، بداية من مصطفى محمد وتصريحه ضده، مرورًا بمحمد الشناوي ومحمد صلاح”.

وتابع: “رحيل حسام حسن في الوقت الحالي خاطئ، فقد حقق إنجازًا عظيمًا، وكان من الممكن أن تُحل كل هذه المشاكل”.

واختتم دونجا تصريحاته قائلًا: “علي ماهر مدير فني كبير ويقدم مباريات كبيرة، والمعلم حسن شحاتة لم يسبق له تولي تدريب منتخبات، ومع ذلك تولى تدريب المنتخب الأول وحقق العديد من الإنجازات”.