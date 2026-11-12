القبض على المتهمين بالنصب على سيدة في بضائع ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من شخصين لقيامهما بالاستيلاء على بضائع ومبالغ مالية من أحد أقاربها ببورسعيد.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (نجل عم زوج الشاكية "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) وبسؤاله أقر باتفاقه مع المشكو فى حقهما على شحن بضائع للخارج مقابل مبلغ مالى، ولم يقوما بالإيفاء بذلك ورفضا رد المبلغ المالى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مستخلص جمركى ، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة بورفؤاد) وتم بإرشادهما ضُبط (البضائع والمبلغ المالى المستولى عليهم)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.