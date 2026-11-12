محمد فريد: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين مع توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة General Motors، وأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة Procter & Gamble، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث تعزيز استثمارات الشركتين وتوسيع أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية في مصر.

وخلال لقائه مع مسؤولي General Motors، بحث الوزير فرص تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات وجذب المزيد من الموردين العالميين، إلى جانب تعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، وفرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

كما تناول لقاء مسؤولي Procter & Gamble فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بهذه الأسواق، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بقواعد المنشأ ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتها الاستثمارية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية دور هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وتعد General Motors إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، ولها استثمارات وأنشطة إنتاجية ممتدة في مصر، فيما تعد Procter & Gamble من الشركات العالمية الرائدة في مجال المنتجات الاستهلاكية، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل العناية الشخصية والمنزلية، وتمتلك أنشطة إنتاجية وتصديرية في السوق المصرية.