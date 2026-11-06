حكيمي يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وتروا بالدوري الفرنسي

يفتقد فريق باريس سان جيرمان خدمات كل من ماجنيس أكليوش وأشرف حكيمي في مباراته أمام تروا، المقررة يوم السبت ضمن منافسات الدوري الفرنسي.



وذكر متصدر الدوري الفرنسي في بيان أصدره اليوم الجمعة أن أكليوش تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 6-0 على فياريال في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة. وكان من المتوقع أن يتم استدعاء أكليوش من قبل مدرب المنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة.

أما بالنسبة لأشرف حكيمي، فقد حصل الظهير الأيمن المغربي على إذن بالحصول على فترة راحة قبل بدء فترة التوقف الدولي.

وأشار باريس سان جيرمان إلى أن عثمان ديمبيلي وماركينيوس ونونو مينديز -الذين غابوا عن مواجهة فياريال بسبب إصابات في الفخذ- قد عادوا للتدريبات بشكل فردي، بينما يواصل خفيشا كفاراتسخيليا، الذي يغيب لفترة طويلة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ابتعاده عن الملاعب.