باريس سان جيرمان يضع لويس دياز ضمن حساباته لتعويض غياب كفاراتسخيليا

دخل الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معه لتعويض غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت لويس دياز ضمن حساباتها، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الهجومي للفريق، في ظل الإصابة التي تعرض لها كفاراتسخيليا وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وترى إدارة النادي الفرنسي أن دياز يمتلك الإمكانيات الهجومية التي تجعله قادرًا على تقديم الإضافة للفريق، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله النجم الجورجي.

ويلعب لويس دياز حاليًا ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعدما انتقل إلى الفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ويمتد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2029.