قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون
رضائي: إيران لن تسمح بخروج أي مواد نووية مخصبة من أراضيها
تراجع أسعار السلع والبيض اليوم.. انخفاض أكثر من 13 سلعة في الأسواق.. كرتونة البيض بكام؟
‏المساحة الجيولوجية السعودية: ‏هزة أرضية في خليج العقبة شمال غربي حقل صباح
الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن
خالد عبد الغفار: الدول العربية مطالبة بالمشاركة في صناعة التطور الطبي
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية
وزير الزراعة: حزمة حوافز لصغار المزارعين.. والتوسع في الزراعة التعاقدية والتكيف المناخي
مدير مركز المتوسط للدراسات: نتنياهو يعيش مأساة سياسية.. ويسعى لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
أوروبا تسعى لكسر هيمنة التكنولوجيا الأمريكية داخل الناتو.. الذكاء الاصطناعي سلاح الاستقلال العسكري
أغلبية الأمريكيين يريدون إنهاء حرب إيران.. هل يتحرك الكونجرس الجديد لوقفها؟
روسيا: الدفاع الجوي أسقط 1085 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان يضع لويس دياز ضمن حساباته لتعويض غياب كفاراتسخيليا

لويس دياز
لويس دياز
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

دخل الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معه لتعويض غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان وضعت لويس دياز ضمن حساباتها، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الهجومي للفريق، في ظل الإصابة التي تعرض لها كفاراتسخيليا وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وترى إدارة النادي الفرنسي أن دياز يمتلك الإمكانيات الهجومية التي تجعله قادرًا على تقديم الإضافة للفريق، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يشغله النجم الجورجي.

ويلعب لويس دياز حاليًا ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعدما انتقل إلى الفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ويمتد تعاقده مع النادي البافاري حتى صيف 2029.

الكولومبي لويس دياز ميونخ الألماني باريس سان جيرمان الفرنسي إدارة النادي الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

مشغولات ذهبية

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

بدء جلسة مجلس النواب لعزل بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب مع إيران

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف السبب الرئيسي لرحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب

شوبير

شوبير يكشف كواليس علاقة محمد صلاح بحسام حسن قبل رحيله عن المنتخب

علي ماهر

موعد المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر

بالصور

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

وزير الدفاع: نسعى إلى امتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن.. فيديو وصور

تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية
تفقد وزير الدفاع لإحدى القواعد الجوية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد