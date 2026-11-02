قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.. غيابات بالجملة

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فياريال الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على فياريال، في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الفرنسي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة ترتيب مرحلة الدوري.

وشهدت القائمة الاستعانة باللاعب الشاب ديفيد بولي، والحارس الإيطالي الصاعد أليساندرو لونجوني، لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق الباريسي.

ويفتقد باريس سان جيرمان عددًا من عناصره الأساسية، أبرزهم عثمان ديمبيلي وماركينيوس بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب الظهير الأيسر نونو مينديش، فيما يغيب خفيتشا كفارتسخيليا بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: لوكاس تشافيلييه، ماتفي سافونوف، أليساندرو لونجوني.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ديفيد بولي، بيرالدو، إيليا زابارني، ويليام باتشو، لوكاس هيرنانديز، لوكاس دين.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، سيني مايولو، درو فيرنانديز، وارين زئيري إيمري، جواو نيفيز.

خط الهجوم: فيران توريس، ماجنيس أكيليوش، ديزيري دوي، ميكا جودتس، كوينتن ندجانتو.

موقف باريس سان جيرمان وفياريال في دوري أبطال أوروبا

يدخل باريس سان جيرمان المواجهة متصدرًا جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف أمام أستون فيلا وليفربول وريال مدريد وريال بيتيس.

في المقابل، يحتل فياريال المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتلقى خسارتين خلال الجولات الثلاث الأولى.

ويطمح الفريق الباريسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين وفقًا للمعطيات الواردة، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.