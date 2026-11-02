موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين

يترقب منتخب مصر للناشئين، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، المواجهة المرتقبة أمام نظيره الإماراتي، في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

موعد مباراة مصر والإمارات

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والإمارات يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تحقيق فوز كبير على نظيره الصيني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي، بينما تأهل المنتخب الإماراتي عقب الفوز على قطر.

ويسعى الفراعنة الصغار إلى استكمال مشوارهم المميز في البطولة، وتحقيق الفوز على الإمارات وحصد لقب كأس الخليج للناشئين، تحت قيادة حسين عبد اللطيف.