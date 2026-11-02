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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد سمير يشيد بقدرات علي ماهر ويطالب بمنح المدربين المصريين فرصة أكبر

سعد سمير
سعد سمير
باسنتي ناجي

أشاد سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، بالمدير الفني علي ماهر، مؤكدًا أنه من أبرز المدربين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل استمراريته وقدرته على تقديم مستويات فنية مختلفة مع الفرق التي يتولى قيادتها.

الأهلي

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر يقدم عملًا مميزًا منذ 5 أو 6 مواسم، وينجح في تقديم كرة قدم مختلفة داخل الدوري المصري، وهو ما يعكس قدراته الفنية واستمراريته في العمل.

وانتقد لاعب الأهلي السابق الاعتماد المتزايد على المدربين الأجانب في الدوري المصري، موضحًا أن التجارب الأخيرة لم تحقق دائمًا المردود المنتظر منها، رغم توفير الأندية الرواتب الكبيرة والإمكانات اللازمة، إلى جانب الدعم ومنح المدربين الشعور بالاستقرار.

وأضاف أن الكرة المصرية تمتلك أسماء تدريبية مميزة، يأتي على رأسها علي ماهر، الذي يقدم مستويات لافتة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن سامي قمصان يقدم أيضًا أداءً مختلفًا مع المقاولون العرب، واستشهد بالمباراة الجيدة التي خاضها الفريق أمام الزمالك.

كما أشاد سعد سمير بقدرات محمد شوقي، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكوادر التدريبية التي تستحق الحصول على الفرصة والثقة، مع منحها الصلاحيات الكافية لإثبات قدراتها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في التعامل مع المدربين المصريين، مشيرًا إلى أن المدرب الأجنبي يحصل في كثير من الأحيان على رصيد وثقة أكبر مما يستحق، مقارنة بنظيره المصري، رغم امتلاك الأخير إمكانات تؤهله للنجاح وقيادة الأندية.

سعد سمير الاهلي الزمالك منتخب مصر

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