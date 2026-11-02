هل يرحل في يناير؟.. أحمد رضا يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في أزمة أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بعدما تدخل وائل جمعة، مدير الكرة، لاحتواء الموقف وإنهاء الخلاف بين الطرفين.

أحمد رضا

وكشفت قناة «أون سبورت» أن وائل جمعة طلب من أحمد رضا تقديم اعتذار للحسين عموتة، على خلفية ما أثير بشأن رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أحمد رضا للمدير الفني أنه لم يُصرّح برغبته في مغادرة النادي خلال يناير، كما قدم اعتذاره عما حدث، مشددًا على جاهزيته للمشاركة مع الفريق في أي وقت، والتزامه بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأشارت القناة إلى أن أحمد رضا لا يرغب في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويتمسك بالحصول على فرصة لإثبات قدراته داخل الفريق، إلا أن احتمالية رحيله قد تظل قائمة حال اتخاذ النادي قرارًا بشأن مستقبله خلال يناير المقبل.

ويسعى اللاعب إلى تجاوز الأزمة الحالية واستعادة ثقة الجهاز الفني، انتظارًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن مشاركته ومستقبله مع القلعة الحمراء.