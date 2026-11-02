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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقد إعلانات ومنحة توقيع بالملايين.. تفاصيل طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده

فتوح
فتوح
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن مطالب أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل تجديد عقده والاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن أحمد فتوح طلب الحصول على التقدير المادي المناسب قبل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، في ظل رغبته في تحسين المقابل المالي الذي يحصل عليه.

وأوضح أن العقد الجديد لأحمد فتوح، حال إتمام الاتفاق وتجديد تعاقده، لن يقل عن 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، إلى جانب الحصول على عقد إعلانات قوي، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه منحة توقيع.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يشعر بالقلق من احتمالية رحيل أحمد فتوح مجانًا، في ظل عدم حسم ملف تجديد عقده حتى الآن، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير للحفاظ على خدمات اللاعب.

وتأتي مطالب أحمد فتوح المالية في وقت يسعى فيه الزمالك لحسم عدد من ملفات تجديد عقود لاعبيه، لتأمين القوام الأساسي للفريق وتجنب رحيل العناصر المهمة دون مقابل.

الناقد الرياضي محمود فؤاد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك

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