أكد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الجونة في بطولة الدوري الممتاز لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أنها تمثل بروفة قوية للفريق قبل مواجهة الإفريقي التونسي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك

وأضاف نجم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، يسعى خلال الفترة الحالية إلى تجهيز اللاعبين المصابين والبدلاء، من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات مهمة للفريق على المستويين المحلي والأفريقي.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن التركيز يجب أن يكون شعار لاعبي الفريق خلال المباريات المقبلة، من أجل تحقيق الانتصارات ومواصلة النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن العامل النفسي له أهمية كبيرة في مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

واختتم مصطفى نجم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى بكل الطرق للعمل على صرف مستحقات اللاعبين، بما يساهم في توفير الاستقرار داخل الفريق ومساعدته على مواصلة مشواره بنجاح.