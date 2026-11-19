أكد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، أن المناقشات التي تجمع مجلس إدارة النادي مع رموزه بشأن ملف شركة الكرة تمثل خطوة مفيدة للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى وجود حرص كبير من مجلس الإدارة على خروج الشركة إلى النور خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح عبدالحليم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، أن نادي الزمالك له فضل كبير على جميع نجومه وأبنائه، وأن هدف الجميع هو الحفاظ على استقرار النادي ومساعدته على تجاوز التحديات، مشددًا على أهمية شركة الكرة في توفير موارد مالية جديدة تدعم النادي.

وتطرق نجم الزمالك السابق للحديث عن منتخب مصر، مؤكدًا أن مباراة الفراعنة أمام مالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية كانت ضعيفة من الناحية الفنية، كما أشار إلى أن ملعب المباراة أثر سلبيًا على أداء المنتخب.

وأضاف أن علي ماهر يقود المنتخب تحت ضغوط كبيرة، في ظل الإنجاز الذي حققه حسام حسن في كأس العالم، مشيرًا إلى ضرورة حصول هيثم حسن على فرصة أكبر مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وعن استعدادات الزمالك، أكد عبدالحليم أن مواجهة الجونة ستكون قوية، موضحًا أن المنافس سيظهر بشكل مختلف أمام الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام محمد شحاتة ومحمود حمدي الونش إلى صفوف المنتخب خلال توقف نوفمبر يمثل دافعًا إضافيًا للثنائي لمواصلة التألق وتقديم مستويات مميزة مع الزمالك.