أُصيب صاحب منزل البئر المنهار بنجع السويس جنوب قنا ، بجلطة قلبية نُقل على اثرها إلى المستشفى عقب علمه بوفاة الشاب الذي كان يعمل لديه بالأجرة.



وكانت منطقة حاجر نجع السويس التابعة لمركز قفط، جنوب قنا، انهيار بئر للصرف الصحي على شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، أثناء مشاركته في أعمال الحفر داخل أحد المنازل.



وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بانهيار بئر على أحد الأشخاص خلال تنفيذ أعمال حفر داخل منزل بنطاق نجع السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب م. م 30 عامًا، كان يشارك آخرين في أعمال حفر بئر للصرف الصحي، يقدر عمقه بنحو 17 مترًا، قبل أن تنهار جوانبه بصورة مفاجئة، ليسقط أسفل أكوام من الأتربة، ويسقط داخل البئر.

وفي تطور مؤلم للحادث، أُصيب صاحب المنزل الذي كان يعمل لديه الشاب بجلطة، فور علمه بوفاته نتيجة انهيار البئر عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين المتواجدين بموقع الحادث.

فيما تواصل قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع مجلس مدينة قفط، جهودًا مكثفة لأعمال الحفر حول البئر المنهار، في محاولة للوصول إلى مكان الشاب وانتشال جثمانه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة الموقع وعمق البئر، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات انهيار البئر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





