أعلن اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح تسريب بخط المياه العكرة قطر 560 مم بلاستيك، الخاص بمأخذ محطة مياه طارق بن زياد، بنطاق فرع منشأة أبو عمر.

وأوضح مدير عام الفرع أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح بمعرفة فرق الصيانة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة تشغيل المأخذ وانتظام العمل بالمحطة.

وأكدت الشركة استمرار جهود فرق الصيانة في التعامل الفوري مع الأعطال والتسريبات، حرصًا على استدامة وكفاءة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.