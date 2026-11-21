كشف اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن استعداد الهيئة لطرح مسابقة جديدة لشغل عدد من الوظائف الإشرافية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف دعم منظومة العمل بالكفاءات والكوادر المؤهلة القادرة على تطوير الأداء المؤسسي.

الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمسابقة

وأوضح البارودي، خلال حواره مع الإعلامي حسام مصطفى، مقدم برنامج «رادار 90» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمسابقة المرتقبة، تمهيدًا للإعلان عن الوظائف المتاحة وكافة التفاصيل المتعلقة بها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المسابقة ستتضمن عددًا من المناصب الإشرافية، مؤكدًا أن الهدف منها هو استقطاب العناصر المتميزة وأصحاب الخبرات والكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، والمساهمة في تطوير منظومة العمل بقطاع التعاونيات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الوظائف المطروحة وشروط التقدم وآليات الاختيار عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وموقعها الإلكتروني، فور الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات اللازمة.

متابعة فرص التقدم

ودعت الهيئة الراغبين في متابعة فرص التقدم إلى متابعة منصاتها الرسمية، للاطلاع على الإعلان فور صدوره والتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد التقديم.