لا يقتصر لون الفلفل الحلو على الكشف عن مذاقه فحسب ، بل يكشف أيضاً عن جوانب أخرى.

فعلى الرغم من عدم وجود نوع واحد من الفلفل هو الأكثر فائدة صحية، إلا أنه مع نضجه من الأخضر إلى الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، تتطور فيه مستويات مختلفة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النباتية المفيدة

الفلفل الأخضر: مقرمش وأقل حلاوة

عادةً ما يتم حصاد الفلفل الأخضر قبل أن ينضج تماماً.

مع نضوج الفلفل الحلو من الأخضر إلى الأحمر، يزداد محتواه من السكر، مما يُضفي عليه نكهةً أكثر حلاوة، ولأن الفلفل الأخضر يُحصد في وقتٍ أبكر من عملية النضج، فإنه يميل إلى أن يكون أقل حلاوةً وأكثر مرارةً قليلاً من الفلفل الأحمر.

الفلفل الأخضر منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأخضر المفروم على حوالي 120 ملليغرام من فيتامين سي، وهو أكثر من الاحتياج اليومي لمعظم البالغين .

الفلفل الأصفر والبرتقالي: أحلى من الفلفل الأخضر

الفلفل الحلو الأصفر والبرتقالي يكون عادةً أحلى من الفلفل الأخضر لأنه ينضج لفترة أطول.

كجميع أنواع الفلفل الحلو، فهي غنية بفيتامين سي وتحتوي على الكاروتينات، وتختلف أنواع وكميات الكاروتينات باختلاف أصناف الفلفل، تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة ، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجزيئات غير المستقرة المعروفة بالجذور الحرة.

الفلفل الأحمر: ناضج تمامًا وحلو المذاق بشكل طبيعي

يُترك الفلفل الأحمر عادةً لينضج على النبتة لفترة أطول من الفلفل الأخضر، مع نضوج الفلفل، يزداد محتواه من السكر، ولهذا السبب يكون طعم الفلفل الأحمر أحلى من طعم الفلفل الأخضر، كما أنه يكتسب كميات أكبر من الكاروتينات أثناء النضج.

يُعدّ بيتا كاروتين أحد الكاروتينات الرئيسية في الفلفل الأحمر. يستطيع الجسم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ ، وهو عنصر غذائي يدعم الرؤية، ووظائف المناعة، والنمو والتطور الطبيعيين.

يُعد الفلفل الأحمر مصدراً ممتازاً لفيتامين سي، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأحمر المفروم على حوالي 190 ملغ من فيتامين سي

هل يؤثر لون الفلفل على القيمة الغذائية؟

تشير الأبحاث إلى أن التركيبة الغذائية للفلفل الحلو تتغير مع نضجه، وبشكل عام، يحتوي الفلفل الأحمر على كميات أكبر من الكاروتينات مقارنةً بالفلفل الأخضر، وذلك لأن الكاروتينات تتراكم أثناء النضج، ويشمل ذلك مركبات مثل بيتا كاروتين، وكابسنتين، وكابسوروبين، التي تُساهم في اللون الأحمر للفلفل.

ومع ذلك، فإن جميع أنواع الفلفل الحلو هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية توفر الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة