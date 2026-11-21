طاجن ورق العنب بالكوارع من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير طاجن ورق عنب بالكوارع بخطوات بسيطة وسهلة

وإليكم طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع

مقادير ورق عنب بالكوارع

ورق عنب

أرز

كوارع مسلوقة مخلية

شوربة الكوارع

عصير طماطم

ثوم مفروم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

بصل مفروم

صلصة طماطم

فلفل حار مفروم

سمنة

بهارات

ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير طاجن ورق عنب بالكوارع

شوحي البصل في الزيت في إناء على النار

ضيفي الملح والفلفل وعصير الطماطم والخضرة والأرز

ضيفي الفلفل الحار المفروم والثوم والبهارات حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

يحشى ورق العنب بخليط الأرز ويرص فى طاجن

ضعي على الوجه الكوارع المخلية

اخلطي الشوربة مع الصلصة والملح والفلفل والزيت حسب الحاجة

ضيفي خليط الشوربة على الوجه ويسقى به المحشى

يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج

يقدم طاجن ورق العنب بالكوارع