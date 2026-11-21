كثيرا ما يُشاد بفوائده الصحية، والشاي مشروب موجود منذ قرون، ويعود تاريخه إلى 2700 قبل الميلاد، وقد تم استهلاك هذا المشروب لأول مرة في الصين كمشروب طبي، ومنذ ذلك الحين أصبح شائعاً في جميع أنحاء العالم.

قد يبدو كوب الشاي مجرد بداية ليومك أو نهاية لأمسيتك، لكنه قد يُقدم لصحتك فوائد صحية أكثر مما تتصور، فمن الشاي الأخضر إلى الشاي الأسود ، تحتوي أنواع الشاي المختلفة على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية التي أثارت اهتمامًا واسعًا لفوائدها الصحية المحتملة، وبينما ارتبط الشاي منذ القدم بالصحة والعافية، يواصل الباحثون استكشاف العلاقة بين شربه والنتائج الصحية على المدى الطويل.

في الواقع، تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة الطب الباطني إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

كيف أُجريت الدراسة؟

تابعت هذه الدراسة 485934 مشاركًا، وهو مجموعة كبيرة تم إنشاؤها لدعم البحث في الصحة والمرض لدى البالغين الصينيين.

وعلى مدى فترة متابعة استمرت حوالي تسع سنوات، تتبع الباحثون حالات جديدة من أمراض الأوعية الدموية بين المشاركين، والتي شملت أمراض القلب والسكتة الدماغية والجلطات الدموية الدماغية

في بداية الدراسة، أكمل المشاركون استبيانات أفادوا فيها عن عدد مرات تناولهم للشاي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وبالنسبة لمن يشربون الشاي مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، جمع الباحثون معلومات إضافية، تشمل عدد الأكواب المستهلكة يوميًا، وكمية أوراق الشاي المستخدمة، ونوع الشاي، ودرجة حرارة الشرب

ماذا توصلت إليه الدراسة؟

بعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أن الاستهلاك المنتظم للشاي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بشكل عام، ومن الجدير بالذكر أن هذه الارتباطات تختلف باختلاف عدة خصائص لشرب الشاي، بما في ذلك نوع الشاي، وقوته، ودرجة حرارته، والكمية المقدرة منه

أكد الباحثون أن أقل نسبة خطر مُقدَّرة سُجِّلت بين الأشخاص الذين يشربون الشاي أسبوعيًا على الأقل، والذين يتناولون ما يقارب ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا، مع ذلك، أشار الباحثون إلى أن هذه النتيجة لا تُفسَّر على أنها توصية بشرب هذه الكمية من الشاي، بل تُمثِّل مستوى الاستهلاك المرتبط بأقل نسبة خطر مُقدَّرة في هذه الدراسة.

ومن المثير للاهتمام أن الباحثين وجدوا أن درجة حرارة الشاي لها تأثير أيضاً، فقد ارتبط شرب الشاي "الساخن جداً" بزيادة خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وتؤكد هذه النتيجة على أهمية مراعاة ليس فقط كمية الشاي التي يشربها الناس، بل أيضاً طريقة تناولهم له، وهو ما يتوافق مع دراسات سابقة أثارت مخاوف بشأن استهلاك المشروبات شديدة السخونة

اخيرا ، درس الباحثون العلاقة بين استهلاك الشاي وعادات نمط الحياة الأخرى فيما يتعلق بخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، ووجدوا أن الجمع بين شرب الشاي بانتظام، والامتناع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني بمستويات عالية، يرتبط بأقل خطر للإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تشير هذه النتائج إلى أن استهلاك الشاي قد يكون جزءًا من نمط أوسع من السلوكيات الصحية المرتبطة بصحة القلب