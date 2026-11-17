​تتساءل الكثير من النساء اللواتي يخططن للحمل عما إذا كان شرب الشاي يؤثر على الخصوبة وفرص الانجاب .





وعرض موقع Verywell Family خلاصة الدراسات الطبية حول العلاقة بين أنواع الشاي المختلفة وخصوبة المرأة:



​ الشاي الأخضر



​يتميز الشاي الأخضر بغناه بمركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية مثل EGCG)، والتي تشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تدعم الصحة الإنجابية من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما قد يحمي البويضات ويحسن من جودتها و​دعم صحة بطانة الرحم وتنظيم بعض الوظائف الأيضية و​قد يقلل الإفراط في شرب الشاي الأخضر من امتصاص حمض الفوليك ، وهو عنصر حيوي للغاية قبل الحمل وفي أسابيعه الأولى لمنع تشوهات الأنبوب العصبي لدى الجنين.



​ الشاي الأسود



​يحتوي الشاي الأسود على نسبة كافيين أعلى من الشاي الأخضر حوالي 40 إلى 70 ملج في الكوب الواحد وتلعب كمية الكافيين دوراً مهماً في الخصوبة وتشير معظم المؤسسات الطبية إلى أن تناول كمية معتدلة من الكافيين أقل من 200 ملد يومياً، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي لا يضر بالخصوبة.



​كما ربطت بعض الدراسات الاستهلاك المفرط للكافيين بتأخر حدوث الحمل أو زيادة طفيفة في خطر الإجهاض المبكر لذا يُنصح بعدم المبالغة.



الشاي المحلّى وتأثير السكر



​في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الشاي نفسه، بل في كمية السكر المضافة إليه حيث إن الإفراط في تناول المشروبات السكرية مثل الشاي المثلج التجاري يرفع مستويات الإنسولين، مما قد يؤثر سلباً على انتظام التبويض، خاصة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS).

​

ينصح بشرب الشاي باعتدال بكمية تتراوح بين كوب إلى كوبين يومياً يُعد آمناً تماماً للمرأة التي تسعى للحمل، بل وقد يوفر مضادات أكسدة مفيدة، بشرط مراقبة إجمالي كمية الكافيين اليومية من جميع المصادر، وتجنب شرب الشاي الأخضر في نفس وقت تناول مكملات حمض الفوليك.

