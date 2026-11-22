قد يؤدي الكرياتين إلى زيادة الوزن، ولكن عادةً ما يكون ذلك بسبب احتباس الماء وزيادة الكتلة العضلية ، وليس الدهون، قد يرتفع الرقم على الميزان، ولكنك ستكتسب أيضًا قوةً وتتحسن في الأداء البدني

لماذا يحدث اكتساب الوزن عند تناول الكرياتين؟

قد يحدث زيادة الوزن بسبب الكرياتين نتيجة لما يلي:

زيادة الوزن المائي الناتج عن احتباس الماء في العضلات : يسحب الكرياتين الماء إلى خلايا العضلات، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن المائي مع ارتفاع مستوياته في الجسم، يكون هذا التأثير أكثر شيوعًا خلال مرحلة التحميل الأولية، وعادةً ما يتلاشى بمرور الوقت .

زيادة الكتلة العضلية : تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات الكرياتين (بالإضافة إلى تمارين المقاومة) يمكن أن يزيد الكتلة العضلية، ومع ذلك، فمع زيادة الكتلة العضلية، يزداد وزنها أيضًا. العضلات أكثر كثافة من الدهون، لذا فإن 10 أرطال من العضلات تشغل حيزًا أقل من 10 أرطال من الدهون.

زيادة كتلة الجسم الخالية من الدهون : تُظهر الدراسات أن الكرياتين يزيد من كتلة الجسم الخالية من الدهون أكثر من الدواء الوهمي أثناء تمارين المقاومة، كتلة الجسم الخالية من الدهون هي الوزن الكلي للجسم مطروحًا منه وزن الدهون ، تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة حجم العضلات نتيجة احتباس الماء، مما يؤدي إلى زيادة نمو العضلات

كيفية التعامل مع زيادة الوزن الناتجة عن الكرياتين

على الرغم من أن الكرياتين يسبب احتباس الماء بشكل طبيعي، إلا أنه يمكنك تقليله عن طريق:

تجنّب جرعة التحميل، قد تساعدك جرعة التحميل على تحقيق مكاسب أسرع، ولكن يمكنك الوصول إلى مستوى تشبّع الكرياتين الذي تحتاجه عضلاتك لزيادة قوتها إذا تجنّبت جرعة التحميل وبدأت بجرعة المعتادة من 3 إلى 5 غرامات يوميًا. سيستغرق الأمر وقتًا أطول فقط للوصول إلى مستوى تشبّع الكرياتين .

حافظ على روتينك الرياضي المعتاد، فالرياضة تعزز التعرق ، مما يساعد جسمك على فقدان الماء.

قلل من تناول الكربوهيدرات .. يخزن جسمك الكربوهيدرات في عضلاتك وكبدك على شكل جليكوجين ، كل غرام من الجليكوجين يخزن عادةً من 3 إلى 4 غرامات من الماء، يؤدي تقليل الكربوهيدرات إلى تقليل كمية الماء المخزنة في خلاياك.

اشرب المزيد من الماء وتناول الأطعمة المرطبة ، عندما تعاني من الجفاف، يحتفظ جسمك بكمية أكبر من الماء، مما قد يزيد من احتباس السوائل والتورم، عندما تكون رطباً بشكل كافٍ، يستطيع جسمك التخلص من الأملاح والفضلات بسهولة أكبر.

تحكم في كمية الملح (الصوديوم) التي تتناولها ، يجذب الملح جزيئات الماء بشكل طبيعي ويعزز احتباس السوائل، ينبغي على البالغين الحد من تناولهم اليومي للصوديوم إلى أقل من 2300 ملليغرام أو ملعقة صغيرة واحدة من ملح الطعام.

ارتدي جوارب أو أكمام ضاغطة ، يمكن لهذه الملابس أن تزيد من تدفق الدم من ذراعيك وساقيك لتقليل التورم

فوائد تناول الكرياتين

يتناول الناس مكملات الكرياتين لأسباب متنوعة، تشير الأبحاث إلى أن مكملات الكرياتين قد توفر الفوائد التالية :

زيادة القدرة على ممارسة التمارين عالية الكثافة أثناء التدريب

زيادة كتلة الجسم الخالية من الدهون أثناء التدريب

تحسين التعافي بعد التمرين

تحسين القدرة على تحمل التمارين الرياضية في الحرارة

الوقاية من الإصابات و/أو الحد من شدتها

تحسين إعادة التأهيل من الإصابات

تحسين القدرة على تحمل أحمال التدريب الثقيلة

علاج متلازمات نقص الكرياتين

توفر فوائد علاجية لبعض الأمراض العصبية العضلية، مثل ضمور العضلات ومرض باركنسون

تحسين الحالة الصحية لكبار

من هم الأشخاص الذين لا ينبغي لهم تناوله؟

يزداد خطر الآثار الجانبية للكيراتين لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة.

لا تتناول الكيراتين إذا كنت معرضًا لخطر تلف الكلى أو تعاني من إحدى المشاكل الصحية التالية:

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)

ارتفاع ضغط الدم

مرض كلوي

أمراض الكبد

التهاب الجلد الفرفري (مرض جلدي مزمن