تعد الكحة او السعال طريقة دفاعية طبيعية للجسم لتنظيف مجرى التنفس من المخاط، المهيجات، أو الأجسام الغريبة ورغم أنها قد تكون مزعجة للغاية وتعيق النوم، إلا أن غالبية حالات السعال الناتجة عن نزلات البرد أو الإنفلونزا لا تتطلب مضادات حيوية ويمكن علاجها بفعالية بالوسائل المنزلية.

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ووفقا لما أورده موقع Mayo Clinic أبرز الطرق والخطوات الآمنة لتخفيف الكحة والسعال وتهدئة الحلق:



​شرب السوائل الدافئة والمرطبة



​تساعد السوائل في تخفيف لزوجة المخاط وتسهيل إخراجه، كما تعمل على تهدئة الحلق المتهيج:

​المشروبات الدافئة: مثل شاي الأعشاب الدافئ كالبابونج أو الزنجبيل، أو الماء الدافيء الممزوج بقليل من العصير الحامض.

​المرق الصافي: يساهم في ترطيب الحلق وتقليل الشعور بالخشونة والسعال الجاف.



استخدام العسل الطبيعي



​يُعتبر العسل من أفضل المهدئات الطبيعية للسعال، حيث أظهرت الدراسات قدرته على تغطية الحلق وتقليل حدة الكحة الليلية بكفاءة عالية:

​طريقة الاستخدام: تناول ملعقة صغيرة من العسل مباشرة، أو إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ أو الشاي.

​تنبيه هام: يُحذر نهائياً إعطاء العسل للأطفال دون سن السنة الواحدة نظراً لخطر إصابتهم بتسمم الرضع الغذائي .



​استنشاق البخار أو استخدام مرطب الجو



​الجو الجاف يزيد من تهيج مجرى التنفس ويزيد نوبات السعال سوءاً: ​بالجلوس في حمام مغلق مليء بالبخار الدافئ المتصاعد من الماء الساخن لمدة بضع دقائق لتوسيع الشعب الهوائية وتفكيك المخاط أو وضع جهاز ترطيب رذاذ بارد في غرفة النوم لترطيب الجو ومنع جفاف الحلق أثناء النوم.

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استخدام أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة



​تساعد أقراص الاستحلاب الخاصة بالحلق أو حتى الحلوى الصلبة العادية في تحفيز إفراز اللعاب، مما يعمل على ترطيب الحلق باستمرار وتقليل رغبة السعال الناتجة عن الجفاف والتهيج.



تجنب المهيجات التنفسية



​يُعد التدخين سواء الإيجابي أو السلبي والدخان الناتج عن السجائر أو الشيشة من أبرز العوامل التي تدمر الأهداب التنفسية وتطيل فترة الكحة.

​تجنب المهيجات الكيميائية: الابتعاد عن الروائح النفاذة، العطور القوية، ومساحيق التنظيف التي تزيد من تشنج الشعب الهوائية.

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الأدوية المتاحة روشتة



​إذا لم تفد الطرق المنزلية، يمكنك اللجوء للصيدلية لاستخدام بعض المنتجات البسيطة بحذر:

​مخففات المخاط: مثل التي تحتوي على مادة Guaifenesin للمساعدة في طرد البلغم.

​مثبطات السعال: قد تفيد في السعال الجاف الشديد الذي يمنع النوم، ولكن يُفضل استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل تناولها لضمان ملاءمتها لحالتك.



​متى يجب استشارة الطبيب فوراً



​يجب مراجعة الطبيب إذا صاحب الكحة أحد الأعراض التالية:



​صعوبة شديدة في التنفس أو ضيق في النفس.

​سعال يصاحبه دم أو مخاط لونه أخضر أو أصفر داكن جداً.

​ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لا ينخفض باختبارات خافضات الحرارة و​ألم حاد في الصدر أو حدوث صفار وصوت أزيز مع التنفس و​استمرار الكحة لأكثر من 3 أسابيع دون تحسن.