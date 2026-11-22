قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن اللقاء في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي تواجه القارة الأفريقية، لافتةً إلى أن المنتدى يشهد مستوى مشاركة جيداً جداً.

وأضافت أيخهورست، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» على هامش المنتدى، أنها تهنئ منظمي منتدى أسوان وجميع المشاركين فيه، معربةً عن تقديرها للحكومة المصرية على استضافة جميع الحضور في مدينة أسوان الجميلة.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي على أهمية الحضور الأوروبي في هذا المحفل، مبينةً أن الاتحاد يشارك بثلاثة ممثلين خاصين معنيين بشؤون القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، والبحيرات العظمى، فضلاً عن حضور عدد كبير جداً من الدول الأعضاء.

وأشارت أيخهورست إلى أن النقاشات الدائرة تتسم بكونها رفيعة المستوى ومفتوحة وصريحة، موضحةً أنها تتمحور كلها حول كيفية جعل أفريقيا أقوى على الخريطة العالمية، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة اليوم، وبحث سبل الشراكة والتعاون معاً.