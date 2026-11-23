قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في البورصة العالمية تأثرت بعدة عوامل، من أهمها توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة على الدولار، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول والاضطرابات التي تنعكس على أسعار الذهب.

وأضاف خلال برنامج «من ماسبيرو»، أن الذهب شهد انخفاضات كبيرة تجاوزت نسبا مئوية لم يشهدها السوق منذ سنوات، لكنه طمأن المواطنين بأن الذهب مخزن للقيمة ويحتفظ بقيمته بصرف النظر عن التغيرات السعرية، موضحا أن الأسعار قد تتأثر بظروف خارجية ثم تعود للارتفاع مرة أخرى مع تلاشي هذه الظروف والضغوط.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح حاليا بين 5500 و5550 جنيها، مشيرا إلى أن هذه المستويات تعتبر مناسبة للشراء، خاصة أن الذهب يمثل استثمارا طويل الأجل ووسيلة للادخار، وأن الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عام قد يحقق زيادة في قيمته، وقد يسجل الأسعار السابقة أو يتجاوزها.

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب يتراوح حاليا حول 44 ألف جنيه، مقارنة بـ50 ألف جنيه خلال فترة قريبة، بعدما وصل في وقت سابق إلى 60 ألف جنيه، مؤكدا أن منتجات الذهب متوافرة في الشركات والأسواق، وأن عدم وجود الجنيهات الذهبية لدى بعض المحلات قد يكون أمرا مؤقتا نتيجة زيادة الطلب على أنواع معينة.

ونصح هاني ميلاد المواطنين بالشراء على مراحل، مع انتظار افتتاح البورصة العالمية الأمريكية لمعرفة اتجاه الأسعار، لافتا إلى أن الانخفاض قد يستمر بصورة مؤقتة، لكنه لن يكون عنيفا، وأن السوق اقترب على الأرجح من أدنى مستوياته، مع ضرورة ترقب أحداث الأسبوع المقبل لتقييم مستويات الأسعار خلال الفترة القادمة.