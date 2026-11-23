قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إنه خلال الأيام القليلة الماضية ، شهدنا نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق وضبط اليات الرقابة.

وأكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات اليوم، أن الوزارة قامت بتطوير المنافذ التموينية ورفع كفاءة تشغيلها وهما محورًا مهمًا لدعم ريادة الأعمال وإتاحة فرص استثمارية أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

وأوضح أمين عام الفلاحين، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر، في إطار جهود وزارة التموين للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية، وتعزيز إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة المعروض منها بمختلف المناطق، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين.