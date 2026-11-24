طرح الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، تساؤلات حول مستقبل منظومة التعليم في مصر، ومدى قدرة المجتمع على مساندة جهود الإصلاح واستكمال مسيرة التغيير، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يتطلب قرارات جريئة وعدم الاكتفاء بأنصاف الحلول التي لا تحقق نتائج حقيقية.

جاء ذلك في مقال له عقب لقائه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الإعداد للدورة السادسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي EDU TECH، المقرر عقدها برعاية الوزير، بحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالتعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب تطورات منظومة التعليم قبل الجامعي والتغييرات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار شمس الدين إلى أنه كان لديه، مثل كثيرين، بعض التحفظات والتساؤلات بشأن الأرقام المعلنة حول نتائج تطوير التعليم، إلا أن الاطلاع على تقارير صادرة عن منظمات دولية تستند إلى دراسات ميدانية، والاستماع إلى شهادات ممثلي منظمات تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب آراء عدد من القيادات التعليمية، دفعه إلى إعادة تقييم التجربة ومنح جهود التطوير حقها في التقييم الموضوعي.



وتساءل عن الأسباب التي مكنت وزير التربية والتعليم من اتخاذ خطوات إصلاحية خلال فترة زمنية قصيرة في ملف وصفه بأنه شديد التعقيد والتراكم، مشيرا إلى أن التعامل مع مشكلات التعليم ظل لسنوات طويلة يواجه تحديات وضغوطا مختلفة، حالت دون حسم العديد من الملفات.

وأوضح أن لقاءه في اليوم نفسه بالدكتور محمود محيي الدين، بالمجمع العلمي المصري في ميدان التحرير، وما دار خلاله من نقاش حول المستقبل والذكاء الاصطناعي، ترك لديه عددا من الأفكار المهمة، خاصة ما يتعلق بمقاومة التغيير، وأن هذه الظاهرة ليست جديدة، مستشهدا بما تعرضت له الكتابة نفسها من اعتراضات عند ظهورها، بدعوى تأثيرها على الذاكرة وإتاحة المعرفة للجميع.

واستوقفته كذلك مقولة الدكتور محمود محيي الدين: «إن أنصاف الحلول لا تؤدي إلى إنصاف النتائج»، معتبرا أنها تعبر عن أحد التحديات الأساسية التي تواجه مسيرة إصلاح التعليم، في ظل الحاجة إلى قرارات حاسمة وعدم التراجع أمام مقاومة التغيير أو ضغوط أصحاب المصالح.

وأكد شمس الدين أن إصلاح التعليم لا يقتصر على مسؤولية الوزير وحده، ولا يمكن تحقيقه بالقرارات فقط، بل يحتاج إلى مجتمع يؤمن بأهمية التغيير، وإدارة قادرة على تحمل مسؤولياتها، ورأي عام يدرك أن الإصلاح الحقيقي قد تصاحبه تحديات وآثار جانبية تستوجب التقييم والمناقشة الموضوعية، دون أن تتحول إلى مبررات للتراجع.

واختتم مقاله بطرح تساؤل حول مدى استعداد المجتمع لمساندة جهود إصلاح التعليم واستكمال الطريق نحو نقلة حقيقية في المنظومة التعليمية المصرية، أم العودة مجددًا إلى أنصاف الحلول، التي لا تقود حتى إلى أنصاف النتائج.