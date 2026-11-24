​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر 600 مم بمنطقة ترعة الزمر أمام عزبة خيزة، بالقرب من منزل محور كمال عامر، ما استلزم قطع المياه عن عدد من المناطق المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

​المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

و​أوضحت الشركة في بيان رسمي أن قائمة المناطق التي تشهد انقطاعًا في الخدمة لحين إتمام الإصلاح تشمل 5 مناطق رئيسية، هي:

​طريق البراجيل. ​كمبرة. ​كفر حكيم. ​مساكن أرض المطار. ​مدينة الأمل.

​تحرك عاجل وسيارات مياه مجانية للمواطنين

و​أكدت شركة مياه الجيزة أنها دفعت على الفور بفرق الإصلاح الفنية والمعدات الثقيلة اللازمة إلى موقع الكسر، بالتوازي مع نشر سيارات الشفط للتعامل الفوري مع تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وتيسير الحركة المرورية، مشددة على العمل بأقصى سرعة لإنهاء الإصلاحات وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

​كما أشارت الشركة إلى توفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية متمركزة في المناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين مجانًا لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية، داعيةً المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن 125 في حال طلب سيارات المياه أو الإبلاغ عن أي شكاوى.

القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60%

وكانت أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن استخدام القطع الموفرة للمياه يُعد إحدى الوسائل الفعالة لترشيد الاستهلاك، حيث تسهم في خفض كميات المياه المستخدمة بنسبة تتراوح بين 40% و60%، دون التأثير على ضغط المياه أو كفاءة استخدامها، بما ينعكس إيجابيًا على تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

وأوضحت الشركة، من خلال فيديو توعوي نشره المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن القطع الموفرة تعتمد على تقنيات تساعد في تنظيم تدفق المياه وتقليل الكميات المستهلكة، مع الحفاظ على كفاءة الاستخدام في الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن نسب التوفير الفعلية تختلف وفقًا لطبيعة الاستخدام ومعدلات الاستهلاك.

وأضافت أن التوسع في استخدام القطع الموفرة بالمنازل والمنشآت الحكومية والخدمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وخفض معدلات الاستهلاك غير الضروري، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية ودعم جهود الدولة في الحفاظ عليها.