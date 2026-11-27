تحولت مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي وليفسكي صوفيا البلغاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، إلى أزمة جماهيرية مثيرة للجدل، بعدما شهدت مدرجات ملعب فيلودروم أحداث عنف واشتباكات أسفرت عن إصابة 11 مشجعًا من جماهير الفريق البلغاري، وسط مطالبات بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عما حدث.

ورغم نجاح مارسيليا في حسم المباراة لصالحه بهدف دون رد، فإن الأحداث التي سبقت انطلاق اللقاء ألقت بظلالها على النتيجة، بعدما تصاعدت حدة التوتر بين جماهير الفريقين، لتتحول المواجهة إلى قضية أثارت غضب مسؤولي النادي البلغاري.

بداية الأزمة.. اشتباكات في مدرجات ملعب فيلودروم

وبحسب ما ذكرته صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، اندلعت الاشتباكات داخل مدرج جان بوين بملعب فيلودروم، قبل انطلاق المباراة، وشهدت الأحداث اعتداءات على عدد من مشجعي ليفسكي صوفيا.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 11 مشجعًا من جماهير النادي البلغاري، جرى نقل خمسة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعدما تعرضوا لإصابات شملت مشكلات في العين وارتجاجًا في المخ وخلعًا في الكتف.

في المقابل، تلقى ستة مشجعين آخرين الإسعافات والعلاج في موقع الأحداث، نتيجة إصابتهم بكدمات وجروح مختلفة.

مدير ليفسكي صوفيا يتهم بوجود تواطؤ ويطالب بمعاقبة المسؤولين

وعقب الأحداث، خرج ديمتري بوريميروف، المدير التنفيذي لنادي ليفسكي صوفيا، بتصريحات غاضبة عبّر خلالها عن استيائه الشديد مما شهدته مدرجات ملعب فيلودروم، مطالبًا بعدم إقامة مباريات أوروبية أخرى على الملعب.

وقال بوريميروف: «أتمنى ألا تُقام أي مباريات أخرى في كأس أوروبا على هذا الملعب! لقد رأينا الكثير من الأمور، أمورًا مروعة حقًا».

وأضاف أن أكثر من 400 شخص كانوا يتجولون داخل الملعب، وكان بعضهم يحمل هراوات مطاطية وسكاكين، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن ليقع، بحسب تعبيره، دون وجود تواطؤ.

وطالب مسؤولو النادي البلغاري بضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث خلال المنافسات الأوروبية.

مارسيليا يعلق على أحداث الشغب

على الجانب الآخر، أعرب برونو جينيسيو، المدير الفني لأولمبيك مارسيليا، عن أسفه لما حدث داخل الملعب، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يكن على علم بتفاصيل الواقعة عند دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب.

وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي: «لم تكن لدينا أي معلومات عندما دخلنا أرض الملعب، إنه لأمر مؤسف للغاية».

وجاءت تصريحات مدرب مارسيليا في ظل تصاعد الجدل حول الأحداث الجماهيرية التي صاحبت المباراة، والتي تجاوزت حدود المنافسة الرياضية بين الفريقين.

فوز مارسيليا يتحول إلى أزمة خارج الملعب

وكان أولمبيك مارسيليا قد نجح في تحقيق الفوز على ليفسكي صوفيا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، لكن الانتصار الفرنسي لم يكن الحدث الأبرز عقب نهاية المواجهة.

تصدرت الاشتباكات الجماهيرية المشهد، خاصة بعد الإعلان عن إصابة 11 مشجعًا من الفريق البلغاري، وصدور مطالبات رسمية بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبذلك، تحولت مواجهة مارسيليا وليفسكي صوفيا إلى أزمة جماهيرية وأمنية، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالأحداث التي شهدها ملعب فيلودروم.