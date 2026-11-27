حرص الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على الظهور في موعد برنامجه «ملعب ON» عبر قناة ON Sport، رغم حالة الحزن التي تعيشها مصر عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

واستهل إبراهيم عبد الجواد الحلقة بتقديم التعازي لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين، مؤكدًا أن حالة الحزن والأسى تسيطر على كل بيت مصري خلال الساعات الماضية.

وقال إبراهيم عبد الجواد إن البرنامج حرص على الظهور في موعده، التزامًا بالمشاهدين واحترامًا لهم، لكنه قرر الاكتفاء بهذه المقدمة وعدم استكمال الحلقة، مراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن مثل هذه الشدائد تُظهر دائمًا قوة التلاحم والترابط بين المصريين، داعيًا إلى استمرار التضامن والتكاتف، ومؤكدًا الدعم الكامل لمؤسسات الدولة المصرية في التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم إبراهيم عبد الجواد حديثه بتقديم اعتذاره للمشاهدين عن عدم استكمال البرنامج، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل شر ومكروه، ويرحم شهداء حادث الوراق، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويصب لطفه على المصابين، ويوفق مؤسسات الدولة فيما تتخذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة.