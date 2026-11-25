شن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد هجومًا حادًا على مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب الأزمة المالية وتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني وجماهير النادي هم العناصر الوحيدة التي تتحمل المسؤولية وتقوم بدورها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك يعاني من أزمات إدارية ومالية رغم امتلاكه جماهيرية كبيرة وفريقًا يحقق نتائج مميزة، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك الاستقرار والإمكانيات الفنية والمادية، ورغم ذلك يواجه مشكلات، متسائلًا بسخرية: «الأهلي عنده كل الإمكانيات والاستقرار والفنيات والماديات، وبرضه عنده مشاكل، الزمالك يسيبه؟ لأ، لازم يكون عندنا إحنا كمان مشاكل!».

وتطرق إلى بيان لاعبي الزمالك بشأن مستحقاتهم المتأخرة، موضحًا أن اللاعبين أكدوا عدم حصولهم على مكافآت 14 مباراة من الموسم الماضي، إلى جانب مكافآت مباريات الموسم الحالي، ومستحقاتهم ونسب المشاركة ونسب العقود الخاصة بالموسم الجديد، في الوقت الذي تحصل فيه بعض الأندية المنافسة على 50% من قيمة عقود لاعبيها.

وانتقد عبد الجواد الأوضاع داخل النادي، متسائلًا عن دور بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعدون لخوض الانتخابات المقبلة، رغم الأزمات المتراكمة التي يعاني منها الزمالك.

وأضاف أن منظومة الزمالك لا تعمل بالشكل المطلوب، باستثناء الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، الذين يقدمون أقصى ما لديهم رغم غياب الاستقرار المالي والإداري.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، وصلت إلى حد بيع سياراتهم وأثاث منازلهم لتوفير احتياجاتهم، بينما يعاني آخرون من عدم توافر الأموال اللازمة للإنفاق على حياتهم والتزاماتهم الشخصية.

إبراهيم عبد الجواد: ما يحققه الزمالك إعجاز في ظل الظروف الحالية

وأشاد الإعلامي بما يقدمه فريق الزمالك داخل الملعب، مؤكدًا أن النتائج التي يحققها الفريق تبدو غير منطقية عند مقارنتها بالإمكانيات والظروف التي يعمل في ظلها.

وأوضح أن الزمالك لم يحصل على فترة إعداد مناسبة، ويعاني من أزمات مالية ونقص في الإمكانيات، ورغم ذلك نجح في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، والوصول إلى نهائي البطولة الإفريقية، كما ينافس بقوة في الموسم الحالي، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري وفقًا لما أشار إليه.

وقال: «فيه حاجة إعجازية في الزمالك، لأنك لو حسبتها ورقة وقلم، مش هتلاقي أي منطق للنتائج اللي الفريق بيحققها في ظل الظروف دي».

وأضاف أن الفريق حقق نتائج مميزة رغم غياب الإمكانيات والاستقرار، معتبرًا أن ما يقدمه اللاعبون والجهاز الفني يستحق الإشادة والتقدير، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرضون لها بسبب تأخر مستحقاتهم.

إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الزمالك

وواصل إبراهيم عبد الجواد انتقاداته لمجلس إدارة الزمالك، مطالبًا بضرورة اتخاذ موقف جاد لإنقاذ النادي من الأزمات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي، بدلًا من الانشغال بالحسابات الانتخابية.

وتساءل عن أسباب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، رغم صرف أموال لبعض المحترفين الأجانب لتجنب تقدمهم بشكاوى ضد النادي، قائلًا: «اللاعب بيقولك: أنت دفعت لزميلي الأجنبي عشان ما يرفعش شكوى، وما دفعتليش أنا! هو أنا لازم يكون معايا باسبور أجنبي عشان تديني فلوسي؟».

وضرب مثالًا بعدم المساواة بين الموظفين داخل مؤسسة واحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يحصل أحد العاملين على مستحقاته بينما يُحرم زميله منها، رغم قيام الاثنين بواجباتهما.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك مجلس إدارة الزمالك لحل أزمة المستحقات، مشيدًا بموقف الجماهير التي تواصل دعم النادي، مؤكدًا أنها لا تكتفي بدورها فقط، بل تتحمل أعباء إضافية لمساندة الفريق في ظل الظروف الصعبة.