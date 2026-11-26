تواصل جامعة مدينة السادات تنفيذ رؤيتها لتحديث بنيتها التحتية، وتعزيز الإستثمار في منشآتها، وتوفير بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التعليم والأنشطة الرياضية والخدمات، من خلال مشروعات تنموية تقوم على الشراكة والاستثمار دون تحميل الجامعة أعباء مالية وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المنشآت الجامعية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الحديثة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والإستفادة من إمكاناتها في دعم التطوير.

تفقد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة الرياضية، والتي تتضمن إنشاء منظومة متكاملة من الملاعب والمنشآت الرياضية المتنوعة، بما يدعم الأنشطة الطلابية، ويوفر بيئة رياضية متطورة، دون التزام الجامعة أو تحملها أي أعباء مالية.

وتأتي الجولة على هامش تفعيل عقد الشراكة بين شركة ابتكار للاستدامة والخدمات، الذراع الاستثماري للجامعة، وشركة محمد الهاجري للتنمية الصناعية بمدينة السادات، لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، في إطار رؤية الجامعة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وتطوير منشآتها، وتوسيع نطاق الخدمات الرياضية المقدمة لطلابها ومنتسبيها.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء ملعب سباعي وآخر خماسي لكرة القدم، وملاعب للتنس والبادل والإسكواش والكرة الطائرة، إلى جانب تنفيذ الممشى والباركينج، وأعمال تنسيق الموقع العام (Landscape)، وتوفير الخدمات والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى صالة تنس طاوله وبلياردو ودارتس، بما يحقق التكامل بين مكونات المدينة الرياضية، ويتيح ممارسة مختلف الأنشطة والألعاب في بيئة متكاملة.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، أن مشروع المدينة الرياضية يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الجامعة لتطوير منشآتها، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تواكب احتياجات الطلاب، وتتيح لهم ممارسة مختلف الألعاب الرياضية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتنمية القدرات البدنية، بما يعزز دور الرياضة في بناء الشخصية الجامعية، وترسيخ قيم المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي.

وأوضح أن الجامعة تتبنى نهجًا استثماريًا قائمًا على تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتخصصة في تنفيذ المشروعات التطويرية، بما يحقق أهداف الجامعة في تحديث بنيتها التحتية وتعظيم الاستفادة من أصولها، دون التزام الجامعة أو تحملها أعباء مالية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس توجه الجامعة نحو الاستثمار المستدام، وتنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة تخدم الجامعة والمجتمع.

وأضاف أن تطوير المدينة الرياضية لا يقتصر على إنشاء الملاعب فحسب، بل يستهدف توفير منظومة متككاملة من الخدمات والأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية، وتعزز مشاركة الطلاب في الأنشطة الرياضية، وتدعم بناء جيل يتمتع بالوعي واللياقة والقدرة على الإبداع والتميز.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على تفقد مختلف ملاعب المرحلة الأولى والوقوف على مكونات المشروع ومعدلات التنفيذ، كما شارك في ممارسة التنس وكرة القدم مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في أجواء عكست روح التفاعل والتواصل، وأهمية الرياضة في تعزيز العلاقات داخل المجتمع الجامعي، وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة البدنية.

وشهد الجولة الدكتور خميس محمد خميس، مشرف قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نوير، مشرف قطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الخالق، مشرف قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب لفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

ويأتي مشروع المدينة الرياضية في إطار استراتيجية جامعة مدينة السادات لتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز الأنشطة الطلابية، وتوسيع مجالات الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في بناء بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التعليم والبحث العلمي والأنشطة الرياضية والمجتمعية، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، دون تحميل الجامعة أي أعباء مالية.