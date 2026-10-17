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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يعود إلى قائمة برشلونة أتلتيك أمام أوتيبو

حمزة
حمزة
إسراء أشرف

أعلن جوليانو بيليتي، المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك، قائمة اللاعبين استعدادًا لمواجهة أوتيبو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الرابعة الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار سعي الفريق الرديف لبرشلونة لمواصلة مشواره في المسابقة.

وشهدت القائمة عودة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة أتلتيك، بعدما غاب عن قائمة الفريق الأول لمواجهة ريال بيتيس.

ويتطلع المهاجم المصري إلى تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الرديف خلال الموسم الجاري، بعدما سبق له المشاركة مع الفريق الأول في مباراتين بالدوري الإسباني، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

جوليانو بيليتي حمزة عبد الكريم برشلونة برشلونة أتلتيك حمزة عبدالكريم

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