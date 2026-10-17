دورتموند يتعادل سلبيا مع يونيون برلين في الدوري الألماني

أهدر بوروسيا دورتموند نقاطاً ثمينة مجدداً، مكتفياً بالتعادل السلبي أمام يونيون برلين، اليوم السبت، في الدوري الألماني الدرجة الأولى، على ملعب ألتن فورستيري.

واصل بوروسيا دورتموند سلسلة نتائجه المخيبة، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

فبعد التعادل بنتيجة 2-2 أمام فيردر بريمن، والخسارة بنتيجة 1-0 أمام بودو/جليمت في دوري أبطال أوروبا، جاء التعادل السلبي (0-0) أمام يونيون برلين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني (البوندسليجا).

وعلى الرغم من استحواذ دورتموند على الكرة والتي بلغت 64% إلا أنه لم يستطع ترجمة هذا لهدف.

ورغم التعادل السلبي يتصدر دورتموند ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة.

فيما جاء يونيون برلين صاحب الأرض في المركز السادس عشر بالترتيب برصيد 5 نقاط.