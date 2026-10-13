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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. دورتموند يجدد الثقة في نيكو كوفاتش بعقد يمتد حتى 2029

دورتموند يجدد الثقة في نيكو كوفاتش بعقد يمتد حتى 2029
دورتموند يجدد الثقة في نيكو كوفاتش بعقد يمتد حتى 2029
إسراء أشرف

حسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني مستقبل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعدما أعلن تمديد تعاقده حتى عام 2029، ليواصل قيادة الفريق خلال المواسم المقبلة، في تأكيد جديد على تمسك الإدارة بمشروعه الفني.

وشمل قرار التجديد أيضًا الثنائي روبيرت كوفاتش وفيليب تابالوفيتش، عضوي الجهاز الفني، ليستمر الثلاثي في العمل معًا داخل النادي الألماني.

ويتولى كوفاتش قيادة دورتموند منذ فبراير 2025، وخاض الفريق تحت إشرافه 80 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 49 انتصارًا، مقابل 14 تعادلًا و17 هزيمة.

ورغم الحصيلة الإيجابية على مستوى عدد الانتصارات، لم يتمكن المدرب الكرواتي من قيادة دورتموند إلى حصد أي لقب منذ توليه المسؤولية، ليبقى التتويج بالألقاب أحد أبرز التحديات المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، وفقًا للأرقام الواردة، في ظل المنافسة على المراكز المتقدمة مع بايرن ميونيخ وفرايبورج.

نيكو كوفاتش كوفاتش بوروسيا دورتموند دورتموند

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