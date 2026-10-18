استفسارات من لاعبي الزمالك عن مقدمات العقود .. والإدارة تكشف الموعد

قالت الإعلامية دينا سليم، إن لاعبو الزمالك استفسروا عن موعد صرف مقدمات عقود الموسم الجديد، حيث طالب اللاعبون كباتن الفريق محمود حمدي الونش وعمر جابر بالتواصل مع إدارة النادي لمعرفة الموعد المحدد لصرف المستحقات.

وأوضحت دينا خلال تصريحتها لبرنامجها "ستاد المحور"، إن الونش وعمر جابر تواصلوا مع إدارة الزمالك للاستفسار عن موعد صرف مقدمات العقود، خاصة أن هذا الأمر يعد معتادًا بين لاعبي الفريق.

واختتمت أن الإدارة أبلغت كباتن الفريق بضرورة تحلي اللاعبين بالصبر، مؤكدة أن مقدمات العقود سيتم صرفها خلال شهر، خاصة أن النادي قام بصرف مستحقات الموسم الماضي منذ أسابيع قليلة، وتسعى الإدارة إلى تنظيم ملف المستحقات المالية للاعبين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استقرار الفريق.