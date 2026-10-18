ناقد رياضي يكشف عقوبة ناصر منسي المنتظرة بعد أزمته مع الزمالك خلال مواجهة الجيش الرواندي

علق رامي بشاي، الناقد الرياضي، على أزمة ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب التصرف الذي صدر منه خلال مواجهة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بشاي، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن ناصر منسي أخطأ في تصرفه، لكنه بادر بتقديم الاعتذار إلى جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني وأفراد بعثة الزمالك.

وأشار الناقد الرياضي إلى وجود اتجاه داخل نادي الزمالك لإيقاف ناصر منسي وتوقيع غرامة مالية عليه، على خلفية الأزمة الأخيرة، موضحًا أن قيمة العقوبة المالية المتداولة تتراوح وفقًا للتقديرات المطروحة بين 100 ألف جنيه ولا تتخطى المليون جنيه.

وتحدث رامي بشاي عن موقف معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قبل مواجهة الجيش الرواندي، مشيرًا إلى أن المدرب خالف التوجيهات الطبية المتعلقة بعدم السفر إلى رواندا.

وأتم بشاي أن معتمد جمال فاجأ الجميع بسفره إلى رواندا وقيادة الفريق خلال المباراة، التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون مقابل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.