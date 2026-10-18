حسام البدري: وجود الأهلي المصري وأهلي طرابلس يمنح الكونفدرالية قيمة كبيرة

أكد حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، أن وجود الأهلي المصري وأهلي طرابلس في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يمنحها قيمة كبيرة، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة الفريق الأحمر على المستوى الشخصي، بسبب مشاعره الخاصة تجاه النادي، مؤكدًا في الوقت نفسه تطلعه للتتويج بالبطولة مع فريقه الحالي.

الأهلي

وقال البدري، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو»: «وجود الأهلي المصري وأهلي طرابلس في بطولة واحدة يمنحها قيمة كبيرة، ويؤكد قوة المنافسة بين الفرق المشاركة»، متسائلًا: «إزاي يتقال عليها بطولة البط الكيني؟»، كما شدد على أن مواجهة الأهلي تمثل تحديًا خاصًا بالنسبة له، متمنيًا تحقيق اللقب وإسعاد جماهير أهلي طرابلس.

وفي سياق آخر، نفى البدري تلقي مصطفى شكشك عروضًا من الأهلي المصري، مؤكدًا ارتباط اللاعب بعقد مع أهلي طرابلس، كما أوضح أن إدارة النادي الليبي لم تطلب التعاقد مع حسين الشحات، لاعب الأهلي. وأضاف أن بعض اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء يستخدمون اسم أهلي طرابلس في مفاوضاتهم مع أنديتهم أو أندية أخرى، بهدف زيادة المنافسة على ضمهم ورفع قيمة العروض المالية المقدمة إليهم.