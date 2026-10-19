مصرع سيدة صدمتها سيارة مجهولة وفرت هاربة في منية النصر بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، إثر تعرضها لحادث دهس من سيارة مجهولة على طريق عزبة حسونة بمنشأة الحمال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، تم نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بسيدة على طريق عزبة حسونة بمنشأة الحمال، ووجود حالة وفاة.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع نادية عبداللطيف إبراهيم حسن، 54 عامًا، ححيث تم نقلها إلى مستشفى منية النصر

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.