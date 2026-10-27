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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية: بحث توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصناعات الطبية الكورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سانغ بيك كو، رئيس هيئة تنمية الصناعات الطبية الكورية (KHIDI)، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات المستشفيات الذكية، واستكشاف فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا الكورية إلى مصر، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنشآت التابعة للهيئة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الدكتور أحمد السبكي في القمة التاسعة والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات، التي نظمها الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) بالتعاون مع جمعية المستشفيات الكورية (KHA)، خلال شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة الكورية سول، بجمهورية كوريا الجنوبية، بمشاركة قيادات وخبراء من القطاع الصحي من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية وأحدث التوجهات في إدارة المستشفيات والتحول الرقمي والابتكار الطبي.

 الاستفادة من الخبرات الكورية 

وتناول اللقاء بحث سبل الاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المستشفيات الذكية، وتطوير آليات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال شهر مارس المقبل، لتأسيس إطار للتعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما بحث الجانبان تدريب الكوادر الفنية بالهيئة العامة للرعاية الصحية على البحث العلمي والابتكار في مجالات التكنولوجيا الطبية، إلى جانب إتاحة منح تدريبية للفنيين الصحيين من منتسبي الهيئة في كوريا الجنوبية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز قدراتهم الفنية والتخصصية، ومواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الطبية وتطبيقاتها داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية بناء شراكات دولية مستدامة مع المؤسسات الكورية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تدريب الكوادر الفنية ورفع كفاءتها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأضاف أن التعاون مع هيئة تنمية الصناعات الطبية الكورية (KHIDI) يفتح آفاقًا واعدة للاستفادة من التجربة الكورية في تطوير المستشفيات الذكية وتوظيف الابتكار التكنولوجي في إدارة المنشآت الصحية، بما يتماشى مع توجهات الهيئة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، وتقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية

ومن جانبه، أكد سانغ بيك كو، رئيس هيئة تنمية الصناعات الطبية الكورية (KHIDI)، ترحيب الجانب الكوري بتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر، وتوسيع مجالات الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية في التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والمستشفيات الذكية وتبادل الخبرات الفنية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بتطوير القطاع الصحي في البلدين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة، ويدعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في التدريب والبحث العلمي والابتكار الطبي.

وشارك اللقاء من الجانب الكوري سونغ ووك هونغ، مدير إدارة أعمال الرعاية الصحية العالمية، وجو هان يون، قائد فريق آسيا والشرق الأوسط، وجي بونغ ها، الباحث الرئيسي بفريق آسيا والشرق الأوسط.

ويأتي اللقاء في إطار توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو توسيع شراكاتها الدولية مع المؤسسات المتخصصة، وتعزيز الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتحسين جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

KHIDI التأمين الصحي الشامل التكنولوجيا الطبية التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي

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