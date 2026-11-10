اليابان تقدم لسريلانكا قوارب مراقبة في إطار برنامج للمساعدات الأمنية

أعلنت اليابان، اليوم /الثلاثاء/ أنها ستقدم للبحرية السريلانكية قوارب مراقبة بقيمة مليار ين (6.3 مليون دولار)، وذلك في إطار برنامجها للمساعدات الأمنية المصمم لدعم الشركاء الذين يشاركونها الرؤى ذاتها.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، أن الحكومتين وقعتا اتفاقية في كولومبو لتزويد سريلانكا بقوارب مطاطية صلبة الهيكل، ضمن "برنامج المساعدة الأمنية الرسمية" الياباني الذي أُطلق عام 2023.

ووصفت الوزارة سريلانكا بأنها "نقطة ذات أهمية استراتيجية على الممرات البحرية" في المحيط الهندي، مشيرة إلى أن هذه المعدات من شأنها تعزيز قدرات البحرية السريلانكية في مجالات "المراقبة والرصد، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث".

يُذكر أن البلدين اتفقا أيضا، في سبتمبر من العام الماضي، على تزويد البحرية السريلانكية بطائرات مسيرة للمراقبة بقيمة 500 مليون ين في إطار البرنامج ذاته،