بالذكاء الاصطناعي.. كوريا الجنوبية تطلق نظاماً لملاحقة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة يوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية نشرت نظام ذكاء اصطناعي للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وإزالتها، مما أدى إلى زيادة معدل الكشف اليومي بنحو عشرة أضعاف.

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن الوزارة، أن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الجنسية الرقمية قدّم نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في أبريل لمكافحة الجرائم الجنسية الرقمية المتطورة.

بين شهري أبريل وسبتمبر، حدد النظام 96210 حالة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وأرسل إشعارات إزالة إلى المنصات الإلكترونية.

بلغ متوسط ​​عمليات الكشف اليومية 202.1 لكل عامل مراقبة، مقارنة بـ 20.8 في العام الماضي.

يقوم النظام الذي يعمل على مدار الساعة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة العشوائية، ويحدد المحتوى غير القانوني المشتبه به ليتم مراجعته من قبل البشر قبل تقديم طلبات الإزالة.

تخطط الوزارة لتوسيع نطاق المراقبة لتشمل 139 منصة إلكترونية في العام المقبل، بزيادة عن 74 منصة هذا العام، مع تحسين دقة الكشف من خلال التدريب الإضافي.

وقد قدم المركز، الذي تم إنشاؤه في عام 2018، الدعم لـ 10637 شخصًا في العام الماضي، بما في ذلك 3052 ضحية تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض سابقاً على 3557 مشتبهاً بهم في قضايا الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025، وكان المراهقون يشكلون ما يقرب من نصفهم.

ومثّلت الجرائم المتعلقة بتقنية التزييف العميق 35.2% من القضايا.