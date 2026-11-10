قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالذكاء الاصطناعي.. كوريا الجنوبية تطلق نظاماً لملاحقة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة يوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية نشرت نظام ذكاء اصطناعي للكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وإزالتها، مما أدى إلى زيادة معدل الكشف اليومي بنحو عشرة أضعاف.

أفادت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن الوزارة، أن المركز الوطني للاستجابة للجرائم الجنسية الرقمية قدّم نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي في أبريل لمكافحة الجرائم الجنسية الرقمية المتطورة.

بين شهري أبريل وسبتمبر، حدد النظام 96210 حالة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال وأرسل إشعارات إزالة إلى المنصات الإلكترونية.

بلغ متوسط ​​عمليات الكشف اليومية 202.1 لكل عامل مراقبة، مقارنة بـ 20.8 في العام الماضي.

يقوم النظام الذي يعمل على مدار الساعة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة العشوائية، ويحدد المحتوى غير القانوني المشتبه به ليتم مراجعته من قبل البشر قبل تقديم طلبات الإزالة.

تخطط الوزارة لتوسيع نطاق المراقبة لتشمل 139 منصة إلكترونية في العام المقبل، بزيادة عن 74 منصة هذا العام، مع تحسين دقة الكشف من خلال التدريب الإضافي.

وقد قدم المركز، الذي تم إنشاؤه في عام 2018، الدعم لـ 10637 شخصًا في العام الماضي، بما في ذلك 3052 ضحية تقل أعمارهم عن 20 عامًا.

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض سابقاً على 3557 مشتبهاً بهم في قضايا الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025، وكان المراهقون يشكلون ما يقرب من نصفهم.

 ومثّلت الجرائم المتعلقة بتقنية التزييف العميق 35.2% من القضايا.

كوريا الجنوبية الاعتداء الجنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال الإنترنت الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع

وزير الاستثمار: فرص واعدة للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع

الاستثمار: نستهدف تعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق المال العالمية

أسعار الذهب اليوم

موجة هبوط جديدة تضرب الذهب.. عيار 21 يخسر 65 جنيهًا والجنيه الذهب 500 جنيه

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد