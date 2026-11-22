قال السناتور الجمهوري الأمريكي مايك راوندز اليوم السبت إن القيود التي فرضتها وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" على كندا تستهدف بشكل رئيسي مشاركة المسؤولين العسكريين الأمريكيين في فعاليات مراكز الأبحاث والأنشطة الاجتماعية مع كندا، وليس العمليات العسكرية أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، في حين وصف وزير الدفاع الكندي التعاون العسكري بأنه "استمرار للوضع الراهن".

وكان السناتور راوندر يعلق بذلك، أمام منتدى هاليفاكس الدولي للأمن المنعقد بمدينة نوفا سكوشافي كندا، على ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية صباح اليوم السبت عن أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عمم مذكرة سرية قبل أيام تفرض قيودا جديدة على التعاون العسكري مع كندا. ويأتي هذا التقرير في ظل توتر العلاقات بين الحليفين القديمين بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على كندا وتهديداته المتكررة بجعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن السناتور راوندز قوله إن التوجيهات الأخيرة تبدو متسقة مع الممارسات الحالية، ومن غير المتوقع أن تؤثر على العمليات العسكرية المشتركة أو تبادل المعلومات الاستخباراتية. وأضاف راوندز أن تقييمه يستند إلى معلومات من مسؤول الاتصال بالبنتاجون المشارك في الوفد.

وأضاف أن القيود "تحد بشكل أساسي من المشاركة في بعض الأنشطة الاجتماعية، وتطلب الحصول على إذن قبل القدوم والمشاركة في حلقات النقاش وما شابه ذلك.. ولا نتوقع أي تغييرات جوهرية عما كان عليه الوضع خلال العام أو العام ونصف العام الماضيين". وأشار راوندز إلى أن "الكشف عن هذه المذكرة مؤسف، إذ تسعى واشنطن لطمأنة كندا وحلفائها الآخرين بشأن التزامها بالعلاقات الأمنية الراسخة".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي اليوم السبت إنه لم يطلع على تلك المذكرة التي عممها الوزير هيجسيث ولم يلحظ أي تغيير في التعاون العسكري.

وأضاف ماكجينتي للصحفيين "لم أرَ أي دليل على أي تغيير. سمعتُ بوجود مذكرة، لكنني لم أطلع عليها".

وأشار إلى أن السفن الكندية تعمل جنبًا إلى جنب مع السفن الأمريكية لاعتراض تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وأضاف: "لذا، فإن هذا التعاون مستمر. وبالنسبة لنا، فالوضع يسير كالمعتاد".