لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة مي عز الدين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

إطلالة مي عز الدين

وظهرت مي عز الدين، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق، ونسقت معه تيشيرت بسيط باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي عز الدين، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عز الدين